Monaco : Dirar en a bien profité

L'AS Monaco s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France avec un succès 2-1 face à Lille. Dans une équipe remaniée, Nabil Dirar s'est fait plaisir ce mardi soir en profitant du temps de jeu offert par son entraîneur Leonardo Jardim.

"Aujourd'hui, on avait l'occasion de faire un gros match car on n'a pas beaucoup de temps de jeu. On profite des coupes et on essaye de donner le meilleur de nous. On a fait un gros match, même si on aurait pu marquer plus de buts. Mais on n'était pas assez concentré devant les cages", a déclaré le Monégasque au micro d'Eurosport.

Malgré le turnover de Jardim, l'ASM a nettement dominé son sujet.