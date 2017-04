Lyon : Lacombre craint le départ de Lacazette « Par Romain Rigaux - Le 04/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'été prochain, Alexandre Lacazette (25 ans, 25 matchs et 23 buts en L1 cette saison) pourrait quitter l'Olympique Lyonnais. Si le président Jean-Michel Aulas espère récolter au moins 60 millions d'euros avec la vente de son attaquant, son conseiller spécial Bernard Lacombe craint énormément le départ de l'international français. "Le départ d’Alex sera très compliqué pour notre club, parce que même si on va peut-être prendre beaucoup d’argent, c’est un immense joueur et je pense qu’on se rendra compte de son départ une fois qu’il sera à l’extérieur. Là, ce sera beaucoup plus compliqué pour nous, à moins qu’on fasse un bon choix sur la recrue qui sera là. Je ne sais pas dans quel club il partira. Je n’espère qu’une chose, c’est qu’il restera chez nous pour une année, voire deux, parce ce que c’est un immense joueur", a confié le dirigeant de l'OL sur RMC. Lacazette est annoncé notamment du côté de l'Atletico Madrid. Lacazette est annoncé notamment du côté de l'Atletico Madrid.

