Lyon : Lacombe recadre Fekir

Si Nabil Fekir (23 ans, 26 matchs et 6 buts en L1 cette saison) assure qu'il jouera là où Bruno Genesio voudra le mettre (voir la brève de 16h00), l'attaquant de l'Olympique Lyonnais n'a jamais caché que son poste préférentiel était dans l'axe, et non sur un côté comme l'utilise parfois son entraîneur. Alors que l'international français aurait même réclamé à jouer dans l'axe, Bernard Lacombe s'est montré très agacé.

"Quand tu es joueur, tu dois écouter ce que l’entraîneur va te demander de faire. Là, dire 'je veux jouer là', c’est quand même un peu… Je ne comprends pas, c’est une autre mentalité qu’à notre époque et complètement déplacé de dire : 'Je veux jouer derrière l’attaquant'. (...) Bien sûr que j’en ai parlé avec lui. Je lui ai dit : 'Tu sais Nabil, la première chose que tu as à faire, c’est de retrouver un état physique qui te permette de pouvoir éliminer les joueurs, comme tu pouvais le faire à une certaine époque'. Il me dit toujours que ça va. Mais le problème, c’est qu’il faut qu’il y ait une vérité sur le terrain", a déclaré le conseiller spécial du président Jean-Michel Aulas sur RMC.

De son côté, Genesio a assuré n'avoir aucun problème avec son joueur ( voir la brève de 17h28 ).