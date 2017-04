CdF : Monaco 2-1 Lille (fini) Par Romain Rigaux - Le 04/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Monaco s'est logiquement qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France en s'imposant 2-1 face à Lille ce mardi soir, au Stade Louis-II. Les Monégasques ont rapidement mis le pied sur le ballon et affichaient leur supériorité technique dans le jeu, sans toutefois parvenir à se procurer de véritables occasions dangereuses en début de match face à une équipe lilloise rigoureuse défensivement. Les Lillois tentaient des coups sur des contres mais manquaient globalement de justesse technique et de précision dans leurs transmissions pour inquiéter le gardien monégasque De Sanctis, vigilant sur une intervention devant Kishna à la limite de sa surface. Finalement, l'ASM concrétisait sa domination avec l'ouverture du score de Germain sur un joli exploit individuel (1-0, 35e). Derrière, l'affaire se compliquait pour les Dogues avec l'expulsion d'Arcus pour une faute en position de dernier défenseur sur Jorge (40e)... Un carton rouge qui provoquait la colère de Franck Passi sur le bord du terrain mais justifié. Et juste avant la pause, Germain s'offrait un doublé sur un service de Cardona (2-0, 45e). Dix minutes terribles pour les Nordistes qui perdaient Soumaoro sur blessure sur l'action du but ! En infériorité numérique, Lille était logiquement en difficulté dans le second acte. Mais Kishna n'était pas loin de relancer les siens d'une frappe des 25 mètres sur la barre transversale de De Sanctis. El Ghazi, lui aussi, manquait un but formidable après un raid de 60 mètres stoppé par De Sanctis. Les Monégasques, eux, s'offraient également des occasions mais Maignan repoussait les tirs de Cardona et Moutinho pour tenter de préserver les minces espoirs des siens. Mais le LOSC sauvait seulement l'honneur sur un coup franc d'El Ghazi (2-1 ,90e+3). En infériorité numérique, Lille était logiquement en difficulté dans le second acte. Mais Kishna n'était pas loin de relancer les siens d'une frappe des 25 mètres sur la barre transversale de De Sanctis. El Ghazi, lui aussi, manquait un but formidable après un raid de 60 mètres stoppé par De Sanctis. Les Monégasques, eux, s'offraient également des occasions mais Maignan repoussait les tirs de Cardona et Moutinho pour tenter de préserver les minces espoirs des siens. Mais le LOSC sauvait seulement l'honneur sur un coup franc d'El Ghazi (2-1 ,90e+3).

