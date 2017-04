OM : la communication de Garcia déçoit Di Meco

Après le nul face à Dijon (1-1) samedi, Rudi Garcia a poussé un coup de gueule contre ses joueurs en conférence de presse. Mais l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a également pointé du doigt certaines décisions arbitrales. Une habitude qui commence à agacer Eric Di Meco, tout comme ses plaintes concernant les manques dans son effectif.

"Beaucoup de supporters étaient contents de son arrivée et maintenant, ils le regardent d’une manière un peu plus particulière. Car les excuses sorties après chaque contre-performance sur les arbitres ou son effectif commencent à ne plus être audibles, puisqu’il a piloté le mercato hivernal sans renforcer sa défense. (...) Rudi Garcia, je le jugerai par rapport à ses résultats de la saison prochaine après le mercato estival. Maintenant, je comprends que certains soient déçus de sa communication, et j’en fais aussi partie", a déclaré l'ancien défenseur sur RMC.

De son côté, Jérôme Rothen s'est montré moins tendre à l'égard de Garcia ( voir la brève de 13h34 ).