PSG : Emery fait le point pour Guedes « Par Romain Rigaux - Le 04/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé durant l'hiver au Paris Saint-Germain, le milieu offensif Gonçalo Guedes (20 ans, 3 apparitions en L1 avec Paris SG cette saison) joue très peu sous ses nouvelles couleurs. Interrogé sur le sujet ce mardi en conférence de presse, l'entraîneur parisien Unai Emery a expliqué que le Portugais était un joueur recruté pour l'avenir. "Le mercato de janvier n’est pas facile pour les joueurs qui viennent pour faire une carrière et grandir. C’est un grand espoir. C’est le travail qui comptera, je suis content de lui. Il n’a pas joué beaucoup mais il sait que l’équipe a besoin de jouer tous les matchs avec des joueurs plus prêts que lui en terme de performance. Mais son adaptation, comme celle de Lo Celso, est bonne. Ce n’est pas le meilleur joueur dans cette équipe en terme de performance. Il vient pour grandir avec le travail, la concurrence", a expliqué l'Espagnol. Guedes devra donc se montrer patient et pourra espérer plus de temps de jeu la saison prochaine. Guedes devra donc se montrer patient et pourra espérer plus de temps de jeu la saison prochaine.

