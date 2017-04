CdF : Monaco-Lille, les compos probables

A l'occasion des quarts de finale de la Coupe de France, l'AS Monaco reçoit le Lille OSC ce mardi (21h). Leonardo Jardim sera privé pour cette rencontre de Boschilia et Carrillo, blessés. Glik et Lemar ont eux été laissés au repos. Subasic, Sidibé, Bakayoko, Silva, Falcao et Mbappé devraient débuter sur le banc. Côté lillois, Béria et Basa sont à l'infirmerie. Voici les compositions probables des deux équipes :

Monaco : De Sanctis - Touré, Raggi, Jemerson, Mendy - Dirar, Fabinho, Moutinho, Jorge - Germain, Cardona.

Maignan - Corchia, Soumaoro, Junior Alonso, Palmieri - Mavuba, Bissouma - Benzia, Bahlouli, De Préville - El-Ghazi.