Stoke : Imbula ouvre la porte à un départ « Par Youcef Touaitia - Le 04/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Acheté pour un peu plus de 24 millions d'euros durant l'hiver 2015 à Porto, le milieu de terrain Gianelli Imbula (24 ans, 12 matchs en Premier League cette saison) se retrouve dans une situation très compliquée du côté de Stoke. Incapable de convaincre son entraîneur Mark Hughes, l'ancien Marseillais a évoqué la possibilité d'un départ dans les mois à venir. "Ce n’est pas le parcours que j’avais imaginé. Depuis mon départ de Marseille, ça ne s’est pas bien passé à cause de plusieurs choses. (...) Mon rêve absolu, c’est de remontrer sur le terrain ce dont je suis capable car sans ça, je ne peux même pas rêver d’une sélection, a confié le Français au micro de L'Equipe du soir. Je travaille dur à l’entrainement. Mentalement, je suis prêt à tout donner pour le club. Après, on ne me donne pas les opportunités. On verra à la fin de l’année. Je ne vais pas m'éterniser dans cette situation, car elle ne me plaît pas du tout." Et dire qu'Imbula était annoncé comme un futur crack... Et dire qu'Imbula était annoncé comme un futur crack...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+