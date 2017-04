OM : le projet McCourt, Bouchet s'interroge « Par Youcef Touaitia - Le 04/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En rachetant l'Olympique de Marseille en octobre dernier, Frank McCourt a assuré qu'il n'hésitera pas à mettre les moyens pour redresser le club phocéen. Un discours assez flou pour l'ancien président Christophe Bouchet (2002-2004) qui a fait part de ses doutes sur le projet mis en place par le promoteur immobilier américain. "Frank McCourt a choisi des dirigeants sérieux et compétents, mais les moyens dont ils disposent me semblent flous. On parle beaucoup des 200 M€, mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Je n'ai toujours pas compris si c'était l'investissement ou la différence entre les achats et les ventes, ce n'est pas très clair. Et si vous me dites que c'est une enveloppe de transfert, c'est juste un terme de journaliste. La question, c'est de savoir si le recrutement de Dimitri Payet correspond au maximum des possibilités du club, ou s'ils sont capables de franchir un cap supérieur", a confié l'homme d'affaires à L'Equipe. Le prochain mercato estival nous en dira plus sur les capacités financières de McCourt. Le prochain mercato estival nous en dira plus sur les capacités financières de McCourt.

