PSG : Cavani-Lewandowski, Beye s'interroge « Par Youcef Touaitia - Le 04/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une saison extraordinaire avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani (30 ans, 28 matchs et 27 buts en L1 cette saison) fait partie des meilleurs attaquants du monde. Pour Habib Beye, l'Uruguayen n'a même rien à envier au buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski (28 ans, 26 matchs et 24 buts en Bundesliga cette saison). "Cavani, ce n'est pas que des buts. Ce qu'il fait contre Monaco est exceptionnel dans le contenu de son match. On s'arrête souvent sur les statistiques mais c'est lui sur le deuxième but qui va tacler au poteau de corner et qui permet au PSG de se relancer. Et ça finit dans les filets de Subasic. Je suis admiratif de ce qu'il fait. On le compare à Messi et Ronaldo, mais il n'est pas dans cette galaxie. En revanche, il est dans la galaxie des attaquants comme Lewandowski, a estimé le consultant sur le plateau du Canal Football Club. Montrez-moi ce que Lewandowski fait de plus que Cavani. On a parlé de Cavani l'année dernière, il était à gauche et mettait 30 buts par saison. Aujourd'hui, il est à son poste avec l'équipe à son service. Il met 40 buts en 40 matchs, c'est admirable." Deux profils différents mais deux attaquants exceptionnels !

