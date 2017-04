OM : Rothen titille Garcia Par Youcef Touaitia - Le 04/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très remonté contre ses joueurs après le match nul face à Dijon (1-1) samedi, Rudi Garcia a piqué sa première grosse colère depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Un épisode qui a fait réagir Jérôme Rothen, pas forcément d’accord avec la méthode utilisée par l’entraîneur phocéen. "J’ai du mal à voir une équipe qui dégage de la sérénité dans le jeu. Cela fait six mois que Rudi Garcia est là. Il y a la façon de jouer... La complicité et la complémentarité entre les joueurs, ça se travaille. Moi, je ne vois pas de progression. Donc c’est quand même Rudi Garcia qui est responsable", a confié le consultant sur les ondes de RMC. "Je ne dis pas qu’il faut dédouaner les joueurs, mais assume que ton équipe ne soit pas bonne. Peut-être que ça ferait du bien aux joueurs et qu’il y aurait une remise en question. Il peut se mettre au milieu de tout ça. Lui aussi a besoin de se remettre en question. Je suis désolé mais je ne vois pas d’énormes différences entre son équipe et celle de Franck Passi en début de saison", a continué l’ancien Parisien. "Je ne dis pas qu’il faut dédouaner les joueurs, mais assume que ton équipe ne soit pas bonne. Peut-être que ça ferait du bien aux joueurs et qu’il y aurait une remise en question. Il peut se mettre au milieu de tout ça. Lui aussi a besoin de se remettre en question. Je suis désolé mais je ne vois pas d’énormes différences entre son équipe et celle de Franck Passi en début de saison", a continué l’ancien Parisien.

