Real : Pepe intéresse le PSG !

Real : Pepe intéresse le PS G ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 04/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Zinedine Zidane l'a déjà répété à plusieurs reprises depuis le début de la saison : l'entraîneur du Français aimerait convaincre Pepe (34 ans, 12 matchs et 1 but en Liga cette saison) de poursuivre l'aventure chez les Merengue. Mais le Portugais, pas vraiment satisfait de la prolongation d'un an, alors qu'il en souhaite deux, que lui proposent ses dirigeants, a visiblement envie d'autre chose et souhaite quitter la capitale espagnole à l'issue de son contrat, qui expire en juin prochain. Pour aller où ? Depuis plusieurs mois maintenant, on l'annonce en partance pour la Chine afin de signer un dernier gros contrat. Mais la publication espagnole Marca avance que le vainqueur de l'Euro 2016 pourrait finalement rester en Europe où deux clubs sont à la lutte pour décrocher sa signature : le Paris Saint-Germain et Manchester City. Souhaitant disputer la Coupe du monde 2018 avec la sélection portugaise, Pepe aurait finalement choisi d'évoluer encore dans un club très compétitif. Cette envie est visiblement arrivée aux oreilles des dirigeants mancuniens et parisiens. Souhaitant disputer la Coupe du monde 2018 avec la sélection portugaise, Pepe aurait finalement choisi d'évoluer encore dans un club très compétitif. Cette envie est visiblement arrivée aux oreilles des dirigeants mancuniens et parisiens.

