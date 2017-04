L1 : Mbappé, Pastore et Thauvin nommés

Qui sera élu joueur de Ligue 1 du mois de mars ? On connaît désormais les trois nommés : il s'agit de l'attaquant monégasque Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison), du milieu de terrain parisien Javier Pastore (27 ans, 10 matchs en L1 cette saison) et de l'ailier marseillais Florian Thauvin (24 ans, 31 matchs et 10 buts en L1 cette saison).

En février, Mbappé avait échoué de peu face au Parisien Marco Verratti.