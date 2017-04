OM : 10 joueurs devenus indésirables !

L'Olympique de Marseille s'apprête à vivre un été des plus mouvementés. Parce que Rudi Garcia n'en peut plus. Il y a plusieurs semaines déjà, l'entraîneur du club phocéen pestait contre "un effectif fait en dépit du bon sens". Un grand coup de balai va être passé durant l'intersaison. Dix joueurs ne seront plus Marseillais la saison prochaine, c'est une quasi-certitude.

L'Equipe les liste ce mardi : On y retrouve, sans surprise, Abou Diaby (30 ans, 2 matchs en L1 cette saison), un pari perdu de Vincent Labrune. Le gardien numéro deux, Brice Samba (22 ans, aucun match disputé), en fin de contrat, ne sera pas prolongé. Prêté par Toulouse, Zinedine Machach (21 ans, 10 apparitions en L1 cette saison) ne sera pas conservé. Prêté lui par Anderlecht, Aaron Leya Iseka (19 ans, 8 apparitions en L1 cette saison) retournera en Belgique. L'OM ne veut plus non plus du défenseur néerlandais Karim Rekik (22 ans, 10 matchs en L1 cette saison).

Toujours en défense, Rod Fanni (35 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison), Henri Bedimo (32 ans, 14 matchs en L1 cette saison) et Tomas Hubocan (31 ans, 12 matchs en L1 cette saison) n'ont pas convaincu Rudi Garcia, qui ne compte plus sur eux. Pour mieux les aider à partir, l'OM pourrait même les laisser libres. En attaque, Bouna Sarr (25 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) et Saîf-Eddine Khaoui (21 ans, 9 apparitions en L1 cette saison) devront eux aussi plier bagages.