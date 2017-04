PSG : T. Meunier "on savait qu'on allait perdre" Par Eric Bethsy - Le 03/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Invité sur le plateau de beIN Sports, le latéral droit du Paris Saint-Germain Thomas Meunier (25 ans, 6 matchs et 1 but en LdC cette saison) est revenu sur la déroute à Barcelone (6-1) le 8 mars dernier. Selon l’ancien joueur de Bruges, les Parisiens, vainqueurs 4-0 à l’aller, ont été victimes du discours d’avant-match. "Sachant qu'on démarre le match avec 4 buts d'avance, on se dit que c'est tout à fait impossible de se faire rejoindre, a raconté le Belge. On savait qu'on allait perdre, mais pas qu'on allait se faire éliminer. Ça a été catastrophique du début à la fin. Tout le monde n'a fait que de nous mettre en garde alors qu'on partait avec 4 buts d'avance. Inconsciemment, ça a pesé dans la balance. La presse, le staff, l'entraîneur, les joueurs entre nous... On s'est dit : 'les gars, ce n'est pas fait.' Pour moi, ça nous a mis le doute." Un témoignage assez incroyable... Un témoignage assez incroyable...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+