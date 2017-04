Lille : Baptiste Guillaume veut parler à Bielsa Par Eric Bethsy - Le 03/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Très en vue pendant son prêt à Strasbourg, l’attaquant Baptiste Guillaume (21 ans, 23 matchs et 7 buts en L2 cette saison) pourrait revenir à Lille cet été. Mais l’ancien Lensois ne veut pas faire son retour pour rester sur le banc, même s’il admire le futur entraîneur du LOSC Marcelo Bielsa. "Celui qui dirait le contraire serait un menteur. Même Pep Guardiola en dit du bien, ça doit donc être quelque chose de costaud. Après, je vais quand même penser à mon avenir personnel et privilégier le temps de jeu étant donné que je suis jeune, a prévenu l’avant-centre interrogé par Goal. Si c'est pour retourner à Lille et jouer une dizaine de matchs en étant remplaçant, ça ne sert à rien. C'est pour ça que j'attends la fin de saison pour savoir ce qui m'attend là-bas et à partir de là, je ferai mon choix. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus sachant que moi-même je n'en sais pas davantage." Pour être fixé, Guillaume attendra donc une discussion avec El Loco ou les dirigeants lillois. Pour être fixé, Guillaume attendra donc une discussion avec El Loco ou les dirigeants lillois.

