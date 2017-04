Lyon : dégradations, le club accuse le PSG !

Lyon : dégradations, le club accuse le PS G ! « Par Eric Bethsy - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions dimanche (voir ici), des supporters du Paris Saint-Germain ont arraché des sièges du Parc OL samedi, lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre l’AS Monaco (4-1 pour les Parisiens). Agacé, l’Olympique Lyonnais a réagi avec un communiqué pour accuser l’attitude passive du club francilien. "Bien qu'ayant été sensibilisées, les équipes de surveillance du PSG, pour des raisons inconnues des équipes du Parc OL, n'ont demandé aucune interpellation pendant et après le match alors même que les images étaient très explicites, permettant l'identification des auteurs, aussi bien sur les fumigènes que sur les détériorations des sièges, s’est étonné l’OL. (...) Compte tenu de cette situation de non droit créée par l'absence de réaction des 291 stadiers gérés par le PSG, et dès que la plainte deviendra effective, le Parc OL se portera partie civile dans ce dossier." A noter que Lyon en a aussi profité pour souligner le comportement irréprochable des fans monégasques "qui ont su rester dignes et festifs malgré le résultat de cette finale." A noter que Lyon en a aussi profité pour souligner le comportement irréprochable des fans monégasques "qui ont su rester dignes et festifs malgré le résultat de cette finale."

