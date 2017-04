Chelsea : Hazard n'est pas un artiste à la Messi Par Eric Bethsy - Le 03/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Sûr de ses qualités, l’ailier de Chelsea Eden Hazard (26 ans, 27 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) n’a pas toujours été modeste en parlant de son niveau. Mais dans un entretien accordé à France Football, l’ancien Lillois a reconnu la supériorité technique de certaines légendes. "Pour moi, les artistes, ce sont Zidane et Ronaldinho, Riquelme également, dans sa façon de bouger, avec ses passes, et puis Messi, a énuméré l’international belge. Ce qu'il fait avec un ballon, c'est fort, quoi ! Je ne pense pas être à ce rang. Encore une fois, c'est aux gens de le dire. Je ne m'autoproclame pas artiste." Après un exercice 2015-2016 catastrophique, Hazard a retrouvé son meilleur niveau… et sa lucidité. Après un exercice 2015-2016 catastrophique, Hazard a retrouvé son meilleur niveau… et sa lucidité.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+