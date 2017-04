PSG : Alexis Sanchez est intéressé !

PSG : Alexis Sanchez est intéress é ! « Par Eric Bethsy - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, l’attaquant d’Arsenal Alexis Sanchez (28 ans, 28 matchs et 18 buts en Premier League cette saison) n’a toujours pas prolongé. Une situation idéale pour ses prétendants dont le Paris Saint-Germain qui, selon RMC, aurait attiré l’attention du Chilien. "Alexis est sensible à l’intérêt parisien et au projet du PSG", a confié un proche du Gunner, qui semble faire l’unanimité à Paris. En effet, l’entraîneur Unai Emery et le président Nasser Al-Khelaïfi ont validé son profil. Encore faudrait-il parvenir à un accord avec Arsenal qui souhaite récupérer au moins 50 millions d’euros sur ce transfert ! Toujours selon la même source, si Chelsea a les faveurs de l’ancien joueur du FC Barcelone, le pensionnaire de l’Emirates Stadium ne voudrait pas renforcer la concurrence. Une bonne nouvelle pour le club francilien, déjà en contact avec Alexis Sanchez et qui a prévu une nouvelle réunion à la mi-avril. Toujours selon la même source, si Chelsea a les faveurs de l’ancien joueur du FC Barcelone, le pensionnaire de l’Emirates Stadium ne voudrait pas renforcer la concurrence. Une bonne nouvelle pour le club francilien, déjà en contact avec Alexis Sanchez et qui a prévu une nouvelle réunion à la mi-avril.

