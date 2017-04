Tottenham : Lloris préfère ignorer Chelsea « Par Eric Bethsy - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grâce à son succès à Burnley (2-0) samedi en Premier League, Tottenham est revenu à 7 points du leader Chelsea, battu à domicile par Crystal Palace (2-1). Pas de quoi s’enflammer pour le gardien et capitaine des Spurs Hugo Lloris (30 ans, 26 matchs en Premier League cette saison). "Nous voulons terminer le plus haut possible pour revenir en Ligue des Champions, a annoncé le Français. Entre nous, nous ne parlons pas du titre parce que 7 points constituent un grand écart à ce stade de la saison. Je préfère regarder en arrière et voir ce qui se passe derrière nous parce que c'est la dernière ligne droite." En effet, Liverpool et Manchester City ne sont qu’à 3 et 4 longueurs de Tottenham. En effet, Liverpool et Manchester City ne sont qu’à 3 et 4 longueurs de Tottenham.

