Bordeaux : Carrasso, "priorité" de Gourvennec

Bientôt en fin de contrat, le gardien des Girondins de Bordeaux Cédric Carrasso (35 ans, 17 matchs en L1 cette saison) attend une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Mais pour le moment, plusieurs sources affirment que le club aquitain préfère miser sur le Rennais Benoît Costil (29 ans, 31 matchs en L1 cette saison), dont le bail expire aussi en juin prochain. Interrogé par Sud-Ouest, l'entraîneur Jocelyn Gourvennec a mis les choses au clair.

"La priorité pour nous est de prendre une décision par rapport à Cédric et tant qu'il n'y aura pas de décision définitive sur une prolongation ou pas, on n'ira pas à l'étape d'après, a confié le technicien. Il y a différentes possibilités effectivement mais notre priorité est de prendre une décision sur Cédric. On a une liste de gardiens potentiels, on démarre par lui. Si on décide de prolonger Cédric, on prolongera Cédric. Si on décide de ne pas le prolonger, ce sera un autre gardien. Chaque chose en son temps."

A noter que le coach bordelais ne dément pas un intérêt pour Costil...