OM : Swansea pense à garder Gomis « Par Eric Bethsy - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Convaincu par les performances de Bafétimbi Gomis (31 ans, 25 matchs et 16 buts en L1 cette saison), l’Olympique de Marseille souhaite transformer le prêt de son attaquant en transfert définitif cet été. Mais contrairement à ce que l’on pouvait penser, le manager de Swansea Paul Clement ne le considère pas comme un indésirable. "Bien sûr qu'il peut revenir et avoir sa chance en pré-saison, c'est notre joueur, a indiqué l’ancien adjoint de Carlo Ancelotti à Wales Online. C'est un bon joueur aussi. Je me souviens de lui à Lyon lorsque j'étais au PSG. Mais c'est une situation que nous regarderons à la fin de la saison." Le dossier Gomis pourrait être plus compliqué que prévu pour l'OM... Le dossier Gomis pourrait être plus compliqué que prévu pour l'OM...

