L1 : le classement des passeurs décisifs « Par Romain Rigaux - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'issue de la 31e journée de Ligue 1, la Ligue de football professionnel (LFP) a actualisé le classement des meilleurs passeurs du championnat de France ce lundi. Le Marseillais Morgan Sanson et le Niçois Jean Michaël Seri sont toujours en tête avec neuf passes décisives. Derrière, on retrouve le Monégasque Bernardo Silva, le Guingampais Marçal et le Montpelliérain Ryad Boudebouz avec sept offrandes. Suivent le Monégasque Thomas Lemar, le Marseillais Florian Thauvin, le Parisien Angel Di Maria, le Dijonnais Loïs Diony, le Lorientais Sylvain Marveaux et l'Angevin Thomas Mangani avec six passes décisives. A noter que le Niçois Mario Balotelli a délivré sa première passe décisive en L1 face à Bordeaux (2-1). Au total, 228 joueurs ont réussi au moins une passe décisive cette saison en championnat.

