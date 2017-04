TFC : l'avocat d'Edouard ne comprend pas !

TFC : l'avocat d'Edouard ne comprend pa s ! Par Romain Rigaux - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'évoquions ce lundi (voir la brève de 13h23), Odsonne Edouard (19 ans, 16 apparitions et 1 but en L1 cette saison) va être renvoyé au PSG par Toulouse. Soupçonné d'avoir tiré sur un passant avec un pistolet à air comprimé, le jeune attaquant est défendu par son avocat qui ne comprend pas la décision du TFC. "Elle est totalement incompréhensible. On ne comprend pas du tout le sens de cette décision. D'une part, elle ne s'impose pas parce que la justice n'est pas passée. De plus, les dirigeants toulousains disposent de nouveaux éléments qui rendent ce choix très regrettable", explique Me Pierre Le Bonjour. Et l'avocat donne la version des faits d'Edouard : "Mon client sortait d'un repas en compagnie de l'un des coéquipiers. Pour je ne sais quelle raison, celui-ci va tirer cette bille, qui je le rappelle est une bille en plastique. Mon client était lui le conducteur de cette voiture, c'est tout." "Trois jours plus tard, au moment de sa plainte, la victime explique ne pas pouvoir décrire l'auteur du tir. Mais met à la disposition des enquêteurs la plaque d'immatriculation de mon client. C'est pour cela que celui-ci est entendu. Au moment de sa garde à vue, Odsonne n'a pas voulu dénoncer son coéquipier. On lui a fait valider son témoignage dans des circonstances assez particulières", raconte Me Pierre Le Bonjour, qui assure que Mathieu Cafaro, qui devrait être licencié, a envoyé une lettre "pour se dénoncer. Et expliquer qu'il était l'auteur des faits". "Trois jours plus tard, au moment de sa plainte, la victime explique ne pas pouvoir décrire l'auteur du tir. Mais met à la disposition des enquêteurs la plaque d'immatriculation de mon client. C'est pour cela que celui-ci est entendu. Au moment de sa garde à vue, Odsonne n'a pas voulu dénoncer son coéquipier. On lui a fait valider son témoignage dans des circonstances assez particulières", raconte Me Pierre Le Bonjour, qui assure que Mathieu Cafaro, qui devrait être licencié, a envoyé une lettre "pour se dénoncer. Et expliquer qu'il était l'auteur des faits".

