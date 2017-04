Palace : ça ne s'arrange pas pour Mandanda « Par Romain Rigaux - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme la "recrue de l'été" en début de saison, Steve Mandanda paie cher sa blessure de décembre. Ecarté des terrains durant plusieurs mois, le gardien français a vu débarquer un nouvel entraîneur en la personne de Sam Allardyce et n'a toujours pas réintégré le groupe pour les matchs. Et le technicien anglais a envoyé un message clair à son joueur. "Steve a connu des temps difficiles ici bien sûr. Je n'ai aucune raison de changer Julian Speroni et particulièrement Wayne Hennessey. Steve doit donc être patient, et si il arrive quelque chose à l'un d'eux, il aura sa chance", a expliqué le coach des Eagles. En résumé, Mandanda est condamné à attendre un pépin de l'un de ses coéquipiers pour espérer retrouver le groupe. Cette situation pourrait bien lui donner définitivement envie de retourner à l'OM l'été prochain, comme l'annoncent plusieurs rumeurs ces derniers mois. En résumé, Mandanda est condamné à attendre un pépin de l'un de ses coéquipiers pour espérer retrouver le groupe. Cette situation pourrait bien lui donner définitivement envie de retourner à l'OM l'été prochain, comme l'annoncent plusieurs rumeurs ces derniers mois.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+