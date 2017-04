TFC : Edouard ne rejouera plus au club !

Soupçonné d'avoir tiré sur un passant avec un pistolet à air comprimé (voir ici), l'attaquant Odsonne Edouard (19 ans, 16 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a disputé ses dernières minutes sous le maillot de Toulouse le 14 janvier dernier contre Nantes (0-1). Le président toulousain Olivier Sadran ne veut plus entendre parler du joueur, prêté cette saison par le Paris Saint-Germain.

"Ce qu'a fait Odsonne est inadmissible et c'est un scandale. D'un, il ne jouera plus et de deux, il repart à Paris. Il était avec un autre joueur qui lui aussi va être licencié, c'est inqualifiable", a lancé Sadran dans une interview accordée à RMC. L'identité du second joueur n'a pas filtré.

Placé sous contrôle judiciaire, Edouard passera devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 juin prochain.