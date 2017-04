Angers : Moulin voulait aussi la vidéo « Par Romain Lantheaume - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En pleine lumière ces derniers jours à la suite du match amical France-Espagne (0-2), l’arbitrage vidéo a alimenté les conférences de presse des entraîneurs de Ligue 1. Battu par Nantes (1-2) dimanche à cause notamment d’un hors-jeu non sifflé sur l’ouverture du score adverse, l’entraîneur d’Angers, Stéphane Moulin, a hâte que cet outil soit adopté en Ligue 1. "Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Mais vivement la vidéo. J'aime ce qui est juste. Si on peut s'aider d'un outil pour accorder un but valable ou refuser un but non valable, faisons-le. Servons-en nous pour rétablir la justice", a plaidé le coach du SCO devant la presse. Pour voir son souhait exaucé, le technicien va devoir se montrer patient. En effet, l’utilisation de la vidéo en match officiel n’est pas prévue avant janvier 2018 et seulement en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, à partir des quarts de finale. Pour voir son souhait exaucé, le technicien va devoir se montrer patient. En effet, l’utilisation de la vidéo en match officiel n’est pas prévue avant janvier 2018 et seulement en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, à partir des quarts de finale.

