PSG : Riolo estime Paris mal-aimé « Par Romain Lantheaume - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que son hégémonie nationale est contestée cette saison, le Paris Saint-Germain a envoyé un signal fort en surclassant l’AS Monaco 4-1 samedi en finale de la Coupe de la Ligue. Pour le chroniqueur Daniel Riolo, un sentiment anti-PSG dominerait dans l’Hexagone et inciterait les détracteurs du club de la capitale à voir l’ASM plus belle que ce qu’elle est réellement. "Et évidemment, notre football français en a fait des tonnes sur cette ASM en voulant soigneusement enfoncer le PSG ! L’ASM mérite beaucoup d’éloges, mais sans que ça pousse à dévaloriser ce PSG ! Et pour l'instant, Paris a gagné un titre, Monaco pas encore…", a glissé l’éditorialiste sur les ondes de RMC. Leader de Ligue 1 et encore en course en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club princier doit faire attention à ne pas terminer la saison bredouille après cette première déception… Leader de Ligue 1 et encore en course en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club princier doit faire attention à ne pas terminer la saison bredouille après cette première déception…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+