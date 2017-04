Lens : la plus grosse affluence du week-end !

Lens : la plus grosse affluence du week-en d ! « Par Romain Rigaux - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Deuxième de Ligue 2 et bien placé pour la montée en L1, Lens s'est incliné face au leader Brest (0-2) ce week-end au Stade Bollaert-Delelis. Malgré cet échec, les Lensois ont pu, encore une fois, mesurer le soutien et la passion de leurs supporters. Ce match se jouait à guichets fermés avec 37 515 spectateurs présents dans les tribunes. Sans prendre en compte la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco (4-1), il s'agit de la plus grosse affluence du week-end en France. C'est mieux que OM-Dijon (36 116 spectateurs), deuxième plus grosse affluence pour un match de championnat. Une belle ambiance que les passionnés de ballon rond espèrent retrouver la saison prochaine en Ligue 1. Le superbe tifo des supporters lensois



