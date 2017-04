OM : R. Garcia - "l'Europa League à la TV" « Par Romain Rigaux - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille a encore laissé filer de précieux points samedi en concédant le nul (1-1) à domicile contre Dijon, à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia était très agacé par la prestation de ses joueurs, notamment en première période. "On a livré une première période indigne de l’OM. On a cru qu’il suffisait d’entrer sur le terrain pour gagner. Si on continue comme ça, on va regarder l'Europa League à la télévision", a lâché le coach phocéen en conférence de presse. "En Ligue 1, quand vous ne jouez qu'une période sur deux, vous ne pouvez pas gagner. Quand bien même c'est chez vous, et quand bien même vous jouez une équipe qui lutte pour ne pas descendre. Bravo aux Dijonnais parce qu'ils n'ont rien volé, et puis nous, il va falloir que ça serve d'avertissement et de leçon, car le sprint final est lancé. Mais on l'a très très mal lancé... On voulait mettre la pression sur nos adversaires et, ce soir (samedi), ils doivent bien rigoler, nos concurrents directs", a-t-il poursuivi au micro d'OMtv. Le match nul de Lyon à Rennes (1-1) et la défaite de Bordeaux à Nice (2-1) réconforteront un peu Garcia. Le match nul de Lyon à Rennes (1-1) et la défaite de Bordeaux à Nice (2-1) réconforteront un peu Garcia.

