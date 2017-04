Barça : le flop Alcacer encensé !

Barça : le flop Alcacer encens é ! « Par Romain Lantheaume - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Profitant de la suspension de Lionel Messi puis de la blessure de Rafinha au quart d’heure de jeu, l’attaquant Paco Alcacer (23 ans, 13 apparitions et 3 buts en Liga avec le Barça cette saison) est sorti du banc et a joué un grand rôle dans le succès du FC Barcelone à Grenade (4-1) dimanche avec un but et une passe décisive. De quoi récolter les louanges de son entraîneur Luis Enrique. "Nous ne pouvons que faire l'éloge de la première saison de Paco Alcacer. Aujourd'hui, il a eu du temps de jeu et il a été grandiose, il a constamment créé le danger devant le but de Grenade, je suis content de lui", s’est satisfait le coach catalan après la rencontre. Recruté pour 30 millions d’euros l’été dernier, l’international espagnol a subi de vives critiques depuis son arrivée, mais son entraîneur ne l’a jamais lâché (voir ici). Recruté pour 30 millions d’euros l’été dernier, l’international espagnol a subi de vives critiques depuis son arrivée, mais son entraîneur ne l’a jamais lâché ().

