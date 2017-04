Caen : la grosse colère de Garande !

Caen : la grosse colère de Garand e ! « Par Romain Rigaux - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'entraîneur de Caen, Patrice Garande, n'a pas du tout apprécié la défaite de son équipe sur la pelouse de Lorient (0-1) dimanche. Après la rencontre, le coach caennais s'est montré très remonté contre ses joueurs et leur a promis une sévère explication. "Je suis très en colère et je l’ai dit aux joueurs. Demain (lundi), on leur parlera du pays. C’est une petite surprise pour moi. On a plein de manques. Quand il y a l’état d’esprit, on est capables de faire des choses. Alors, ce genre de comportement me fatigue. J’ai l’impression que l’on a oublié d’où on venait, qui on était", a lancé Garande. 16e de Ligue 1 à quatre points du premier relégable, le SMC reste sous la menace. 16e de Ligue 1 à quatre points du premier relégable, le SMC reste sous la menace.

