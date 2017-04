Lyon : Lopes parle de "faute professionnelle" « Par Romain Lantheaume - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une supériorité numérique acquise dès la 5e minute, l’Olympique Lyonnais a manqué d’imagination et s’est laissé rejoindre sur la fin par Rennes (1-1) dimanche à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Seul Gone à s’être exprimé après la rencontre, le gardien Anthony Lopes (26 ans, 29 matchs en L1 cette saison) n’a pas mâché ses mots. "C’est presque une faute professionnelle de notre part, surtout quand on joue à onze contre dix pendant plus de 80 minutes. On se doit de garder le résultat positif. Il faut réussir à rester attentifs jusqu’à la dernière minute, surtout à l’extérieur face à une équipe qui est poussée par son public", a pesté l’international portugais en zone mixte. Comme quoi, il n’y a pas que le samedi à 17h et contre des adversaires de faible standing que l’OL peine cette saison… Comme quoi, il n’y a pas que le samedi à 17h et contre des adversaires de faible standing que l’OL peine cette saison…

