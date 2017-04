Barça : Luis Enrique et le "monstre" Neymar « Par Romain Rigaux - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur lors de la victoire du FC Barcelone contre Grenade (4-1) dimanche en championnat, Neymar (25 ans, 24 matchs et 9 buts en Liga cette saison) a inscrit son 100e but en 177 matchs sous le maillot blaugrana. Une performance qui lui a valu les éloges de son entraîneur Luis Enrique. "Ses statistiques sont celles d'un monstre. C'est l'un des joueurs les plus dangereux du monde et son transfert a été une grande réussite. Je pense qu'il a eu raison de signer au Barça. J'espère qu'il marquera 900 autres buts et qu'on le verra à Barcelone pendant encore de nombreuses années", a lancé le coach du club catalan en conférence de presse. Luis Enrique devra profiter du talent du Brésilien jusqu'à la fin de la saison et son départ du Barça. Luis Enrique devra profiter du talent du Brésilien jusqu'à la fin de la saison et son départ du Barça.

