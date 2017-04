Monaco : Bakayoko rassurant pour la suite « Par Romain Lantheaume - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passée à côté de son sujet samedi face au Paris Saint-Germain (1-4), l’AS Monaco a lourdement chuté en finale de la Coupe de la Ligue. Si certains estiment que ce revers pourrait laisser des traces du côté de l’ASM et permettre au PSG de rattraper ses trois points de retard en championnat, ce n’est pas l’avis du milieu de terrain princier, Tiémoué Bakayoko (22 ans, 26 matchs et 2 buts en L1 cette saison). "Je ne pense pas que ça jouera sur la fin de saison. On est très déçu, mais il va falloir tout de suite passer à autre chose, a évacué le néo-international français. Il ne faut pas tout remettre en question. Ce qu’on fait depuis le début de la saison, c’est vraiment très, très bien. On a vraiment à cœur de gagner ce championnat, on a encore la Coupe de France et la Ligue des Champions, il faut passer à autre chose." Prochaine étape dès mardi (21h) contre Lille en quart de finale de la Coupe de France. Prochaine étape dès mardi (21h) contre Lille en quart de finale de la Coupe de France.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+