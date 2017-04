Rennes : Y. Gourcuff a souffert de son statut « Par Romain Lantheaume - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très vite présenté comme le nouveau Zinédine Zidane à ses débuts, le milieu offensif Yoann Gourcuff (30 ans, 22 matchs et 4 buts en L1 cette saison) aura connu une carrière compliquée et gâchée par les blessures à partir de son transfert à l’Olympique Lyonnais en 2010. Avec du recul, l’actuel joueur de Rennes estime que cette étiquette lui a fait plus de mal que de bien. "C'est souvent disproportionné. Moi, je n'avais rien demandé ! Ça devient vite malsain et néfaste pour le joueur", a déploré le Breton dimanche sur Canal+. Camel Meriem, Mourad Meghni ou encore Marvin Martin, eux aussi hâtivement comparés à ZZ, ne diront pas le contraire ! Camel Meriem, Mourad Meghni ou encore Marvin Martin, eux aussi hâtivement comparés à ZZ, ne diront pas le contraire !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+