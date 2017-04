Nice : Eysseric avertit le PSG « Par Romain Lantheaume - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après son succès 4-1 face à l’AS Monaco en finale de la Coupe de la Ligue samedi, le Paris Saint-Germain se prend plus que jamais à espérer rattraper le club princier, actuel leader du championnat avec trois points d’avance. Mais le PSG va également devoir regarder dans son rétroviseur, a prévenu le milieu de terrain de l'OGC Nice, Valentin Eysseric (25 ans, 24 matchs et 3 buts en L1 cette saison). "A nous de ne pas avoir peur de viser la deuxième place, a lancé l’ancien Monégasque dans des propos rapportés par L’Equipe. Il faut continuer à gratter des points, au fur et à mesure, et on verra où on finira. On sait qu'il y a de très grosses équipes en haut, on l'a vu lors de la finale Coupe de la Ligue, un superbe match. La fin de saison va être palpitante." En renversant Bordeaux (2-1) dimanche, le club azuréen est provisoirement revenu à une unité du PSG, qui compte un match en moins. En renversant Bordeaux (2-1) dimanche, le club azuréen est provisoirement revenu à une unité du PSG, qui compte un match en moins.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+