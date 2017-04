OM : PSG ou Monaco ? Payet a tranché « Par Romain Lantheaume - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré trois points de retard sur l’AS Monaco à huit journées de la fin du championnat, le Paris Saint-Germain a peut-être pris un avantage psychologique pour le sprint final en Ligue 1 en surclassant 4-1 le club princier samedi en finale de la Coupe de la Ligue. Du coup, l’ailier de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet (30 ans, 9 matchs et 3 buts en L1 cette saison), voit le club de la capitale doubler l’ASM sur le fil. "Honnêtement c’est difficile, ce sont deux belles équipes, qui se battent, mais Paris a plus l’habitude des grands rendez-vous, comme la finale d’hier. Je pense que la Ligue des Champions va jouer un rôle, car Monaco va y laisser du jus", a expliqué le Tricolore au micro de Canal+. "Mais j’ai beaucoup plus d’amis à Monaco", s’est empressé d’ajouter l’ancien Lillois. En tant que Marseillais, le Réunionnais ne voudrait pas non plus faire croire qu’il souhaite un sacre du PSG ! "Mais j’ai beaucoup plus d’amis à Monaco", s’est empressé d’ajouter l’ancien Lillois. En tant que Marseillais, le Réunionnais ne voudrait pas non plus faire croire qu’il souhaite un sacre du PSG !

