Dortmund : Aubameyang, Puma veut des sanctions « Par Romain Lantheaume - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les facéties de Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 24 matchs et 24 buts en Bundesliga cette saison) ne font plus rire grand monde du côté du Borussia Dortmund. Malgré plusieurs rappels à l’ordre, l’attaquant du BvB a fêté l’ouverture du score face à Schalke 04 (1-1) samedi dans le derby de la Ruhr en enfilant le masque d’un super-héros, récoltant un carton jaune. "C'est d'une rare bêtise. Cette fois ça va être plus compliqué pour lui", a réagi le patron du club allemand, Hans-Joachim Watzke. En effet, le masque en question est similaire à celui que portait le Gabonais dans une pub tournée pour son équipementier personnel, Nike. Forcément, Puma, l’équipementier de Dortmund, n’a pas apprécié cet épisode et souhaite des sanctions. Alors que l’ancien Stéphanois a également dû répondre aux critiques de certains supporters (voir ici), cette nouvelle péripétie pourrait bien le rapprocher d’un départ l’été prochain… Alors que l’ancien Stéphanois a également dû répondre aux critiques de certains supporters (), cette nouvelle péripétie pourrait bien le rapprocher d’un départ l’été prochain…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+