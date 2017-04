PSG : Al-Khelaïfi espère avoir touché Monaco « Par Romain Lantheaume - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En déroulant 4-1 face à l’AS Monaco samedi en finale de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain a peut-être fait plus que remporter la compétition. En effet, le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi, estime que ce succès relance totalement la fin du championnat. "C'était vraiment important pour nous de gagner ce match, pas pour le trophée mais pour le championnat, a lancé le boss francilien dans les colonnes de L’Equipe. Notre adversaire doit être touché mentalement alors que, nous, on a pris beaucoup de confiance." Autant dire qu’à huit journées du terme, le PSG, 2e de Ligue 1, espère plus que jamais rattraper ses trois longueurs de retard sur le leader monégasque. Autant dire qu’à huit journées du terme, le PSG, 2e de Ligue 1, espère plus que jamais rattraper ses trois longueurs de retard sur le leader monégasque.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+