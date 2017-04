PSG : le Parc OL dégradé, Aulas veut en pleurer « Par Romain Lantheaume - Le 03/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La fête a été quelque peu gâchée samedi soir… A l’issue du sacre du Paris Saint-Germain au Parc OL en finale de la Coupe de la Ligue, une poignée de "supporters" du club de la capitale a en effet dégradé l’enceinte en arrachant une centaine de sièges (voir ici), tout en cassant des toilettes et en laissant des tags hostiles à l’Olympique Lyonnais et à son président Jean-Michel Aulas, très affecté. "On a eu dans les tribunes des choses qu’on aimerait ne jamais revoir. (…) Non pas par dépit, mais avec la volonté de casser ce qui appartient à nos supporters. Ça fait très mal, j’en aurais pleuré hier soir (samedi), a déploré le boss rhodanien. La Ligue fera le nécessaire, mais ça ne remplacera jamais cette vision que j’ai - car j’ai visité les lieux très tard hier soir. C’est un lieu de désolation dans le stade, et c’est dommage après avoir vu de si belles choses sur le terrain." Alors que le Collectif Ultra Paris (CUP) a condamné ces agissements, la LFP va sans doute obliger le PSG à rembourser les dégâts, estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros par l’OL. Alors que le Collectif Ultra Paris (CUP) a condamné ces agissements, la LFP va sans doute obliger le PSG à rembourser les dégâts, estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros par l’OL.

