Bordeaux : Gourvennec ne cache pas sa déception

Malgré sa belle seconde période, Bordeaux s'est incliné à Nice (1-2) ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. Une déception pour l'entraîneur girondin Jocelyn Gourvennec, qui regrette le manque d'efficacité de ses troupes.

"On aurait dû revenir, mais en même temps on a été maladroit. On s‘y est bien pris, on a repris l'ascendant au bout de dix minutes en seconde période, et ça a été comme ça jusqu'au bout. Parfois, on ne revient pas parce qu'on manque de réussite, ça ne sourit pas, a estimé Gourvennec en conférence de presse. Là, c'est vraiment nous qui n'avons pas été suffisamment adroits, on a des occasions très nettes, au moins quatre. C'est vrai qu'en première période on a un peu plus subi, ils ont joué très sûr. Ils ont très bien tenu le ballon. C'est une déception parce qu'on s'est donné les moyens de revenir au score, et on n'a pas réussi à le faire."

Avec ce résultat négatif, Bordeaux reste à la 6e place à un point de l'Olympique de Marseille, 5e.