Barça : Neymar atteint la barre des 100 buts Par Youcef Touaitia - Le 02/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur dans les derniers instants de la partie à Grenade (4-1) ce dimanche lors de la 29e journée de Liga, l'attaquant Neymar (25 ans, 24 matchs et 9 buts en Liga cette saison) est un peu plus entré dans l'histoire du FC Barcelone. En effet, grâce à cette réalisation, le Brésilien en est désormais à 100 buts avec les Blaugrana toutes compétitions confondues, le tout en 177 rencontres. Il devient le 18e joueur de l'histoire du club catalan à atteindre ce chiffre. Déjà buteur à 136 reprises en 225 parties avec Santos et 52 fois en 77 sélections avec l'équipe nationale du Brésil, Neymar confirme qu'il est bel et bien un joueur absolument exceptionnel !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+