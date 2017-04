Bordeaux : Carrasso regrette les mauvais choix Par Youcef Touaitia - Le 02/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à Nice (1-2) ce dimanche à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1, Bordeaux a manqué le coche et reste 6e du classement. Un résultat regrettable pour le gardien aquitain Cédric Carrasso (35 ans, 17 matchs en L1 cette saison), qui souligne le manque d'efficacité de ses partenaires. "Je pense qu'en première période, on a vu deux équipes efficaces. Après, on a mis la main sur le jeu, mais on a fait des mauvais choix dans la finition. On a eu pas mal de situations où on a fait les mauvais choix pour finir ces actions. C'est un bon match mais c'est dommage. Nice est 3e, Bordeaux est 6e. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre les deux équipes aujourd'hui." Une analyse lucide de l'ancien Marseillais. Une analyse lucide de l'ancien Marseillais.

