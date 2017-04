Nice : Favre ne boude pas son plaisir

Vainqueur de Bordeaux (2-1) ce dimanche, lors de la 31e journée de Ligue 1, Nice a réalisé une très belle opération en consolidant sa 3e place. Une grande satisfaction pour Lucien Favre, conscient qu'il lui manquait de nombreux éléments face à une équipe très dangereuse.

"On a joué, eux ils ont contré. Mais à la fin, en seconde mi-temps, ce sont eux qui ont joué. On est terriblement diminué, il ne faut pas l'oublier. Il nous manque des joueurs comme Pléa et Cyprien, ça ne se remplace pas. Il nous manque encore Baysse, Walter et Obbadi. Ça ne veut pas dire qu'ils joueraient tous, mais une partie oui, a commenté l'entraîneur azuréen au micro de Canal +. Chapeau à l'équipe, on a tenu le match. On a osé jouer. On a travaillé ça toute la semaine. Il fallait déjouer leur 4-5-1 difficile à manier. Si tu perds le ballon contre cette équipe, c'est mortel."

Grâce à ce succès, Nice a quasiment assuré sa place sur le podium. En espérant mieux, sait-on jamais...