L1 : Nice 2-1 Bordeaux (fini)

Au terme d’un match vivant, Nice s’est imposé face à Bordeaux (2-1) lors de la 31e journée de Ligue 1.

Dès le début de la partie, les Niçois partaient vers l’avant et Souquet trouvait le poteau à la suite d’un tir sur un corner ! Mais dans la foulée, Laborde réalisait un festival en effaçant deux défenseurs avant de tromper Cardinale (0-1, 9e). Le duo Dante et Le Marchand est clairement fautif. Loin de se laisser abattre, les Aiglons repartaient à l’attaque et Souquet obtenait un penalty sur une faute peu évidente de Toulalan. Sans trembler, Balotelli transformait sa tentative en force (1-1, 16e).

Dominateurs, les Niçois maîtrisaient le ballon et parvenaient à faire la différence sur une magnifique frappe enroulée d’Eysseric à l’entrée de la surface (2-1, 27e). Quel retour du Gym ! Par la suite, les Girondins se réveillaient et Cardinale réalisait deux parades magnifiques sur un ballon mal dégagé par Le Marchand puis un tir à bout portant de Vada !

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre ne retombait pas avec de bonnes intentions chez les 22 acteurs. Sur un corner, Cardinale se trouait et Kamano ratait l’immanquable en ne cadrant pas devant le but vide ! Après un moment plus difficile, Nice était tout proche de faire le break mais Carrasso réalisait une superbe parade sur un tir de Balotelli.

Quelques minutes plus tard, Kamano loupait encore une énorme occasion en ne cadrant pas sa tentative devant Cardinale après une nouvelle erreur de Le Marchand. Malgré plusieurs vagues des Girondins jusqu’à la fin de la partie, le Gym résistait et empochait un succès précieux pour se rapprocher d’une qualification pour la Ligue des Champions !