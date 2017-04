Montpellier : Skhiri en a ras-le-bol « Par Youcef Touaitia - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Montpellier produit du beau jeu sur certaines séquences, cela n'a pas suffi à éviter la défaite face à Toulouse (0-1) ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. Une situation qui agace profondément le milieu de terrain héraultais Ellyes Skhiri (21 ans, 30 matchs et 1 but en L1 cette saison). "On est très déçu ce soir. On voulait prendre les trois points pour souffler un peu. On prend un but sur un coup de pied arrêté, ce qui est notre défaut. On sent qu'on joue mieux, mais on n'y arrive pas. Sur la plupart des matchs, on a la maîtrise et des occasions. Mais on paie cash chaque erreur et c'est très difficile pour nous", a regretté le Montpelliérain. Prochain rendez-vous pour le MHSC, samedi prochain à Caen. Prochain rendez-vous pour le MHSC, samedi prochain à Caen.

