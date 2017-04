Angers : Mangani relativise et regarde devant « Par Youcef Touaitia - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à Nantes (1-2) ce dimanche pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Angers a raté une belle occasion de se rapprocher des places européennes. Le milieu de terrain angevin, Thomas Mangani (29 ans, 28 matchs et 2 buts en L1 cette saison), estime qu'il faudra se servir de cette défaite pour progresser à l'avenir. "On a subi mais en première période, ils n'ont pas été dangereux. Après, on se procure quelques occasions et c'est dommage de prendre ces deux buts, surtout le premier rapidement. Mais on est sur une bonne série, il faut garder le positif de ce match, s'en servir et attaquer les prochains matchs de la meilleure des manières", a estimé l'ancien Monégasque au micro de beIN Sports. Douzième du classement, le SCO peut terminer la saison en roue libre... ou se montrer ambitieux ! Douzième du classement, le SCO peut terminer la saison en roue libre... ou se montrer ambitieux !

