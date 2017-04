Nantes : la belle journée de Gillet « Par Youcef Touaitia - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victorieux face à Angers (2-1) ce dimanche lors de la 31e journée, Nantes a assuré son maintien en Ligue 1. De quoi rendre heureux le milieu de terrain Guillaume Gillet (33 ans, 31 matchs et 2 buts en L1 cette saison), fier de rendre les supporters heureux. "C'est une belle journée parce qu'on regarde derrière nous et on voit le travail accompli depuis quatre mois. On est heureux de donner une victoire de plus à notre public", a assuré le Belge au micro de beIN Sports. Les Canaris auraient tort de ne pas regarder devant puisqu'ils ne comptent que six points de retard sur l'Olympique de Marseille, 5e. Les Canaris auraient tort de ne pas regarder devant puisqu'ils ne comptent que six points de retard sur l'Olympique de Marseille, 5e.

