Caen : Bessat tire la sonnette d'alarme

Battu à Lorient (0-1) ce dimanche à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1, Caen n'est toujours pas assuré du maintien. Conscient que la dernière ligne droite s'annonce périlleuse, le milieu gauche normand Vincent Bessat (31 ans, 30 matchs en L1 cette saison) a tiré la sonnette d'alarme à l'issue de la partie.

"On est passé à côté de notre match. On a eu en face une équipe qui voulait se maintenir. Il nous a manqué de la combativité, de l'agressivité. On n'a pas gagné assez de duels. On a deux grosses occasions en première période mais on n'est pas assez tueur dans les deux surfaces, a regretté l'ancien Nantais, qui souhaite rapidement rebondir. Maintenant, il reste encore des matchs, il faut rapidement prendre des points pour se maintenir le plus vite possible."

Pour cela, il faudra réaliser un bon résultat face à un concurrent direct pour le maintien, Montpellier, dès samedi prochain.